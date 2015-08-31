香港个股：联想控股宣布战略投资移动营销平台时趣，金额5,850万美元

路透香港8月31日 - 中国最大的多元化投资集团之一--联想控股 周一称，以5,850万美元战略投资时趣Social Touch，作为公司在“互联网+”环境下布局移动营销行业的重要信号。

联想控股在一份声明中称，“此次投资将对时趣整合上下游资源，领跑大数据移动营销，成为中国最大的移动营销综合服务平台提供更强助力。”

时趣成立于2011年，是移动社交时代企业数字营销解决方案提供商，目前拥有四大业务组合，分别是营销策略和执行服务、移动原生广告采购和投放服务、企业移动营销管理软件和实施服务、企业移动营销数据管理和数据分析服务。

时趣CEO张锐表示，“本次获得联想控股战略投资，将会进一步加强时趣在国内移动营销领域的领先和优势地位。未来，时趣会继续加大在产品创新、谘询服务、技术研发、移动广告等方面的投入，帮助更多的企业在‘互联网+’时代，重新构建和消费者的关系，实现业务的移动互联网转型。”

声明指出，时趣客户主要分为两类，一类是传统企业的移动社交转型，代表客户涉及快消、线下零售、电子产品、金融服务等品牌，另一类是数字化的创新企业，代表客户是一些互联网应用、电子商务平台、在线服务等类型的企业。

在投资时趣之前，联想控股已先后投资了中国领先的综合性互联网金融服务平台“拉卡拉”、专注于三农的互联网金融服务商“翼龙贷”、中国首家农业互联网高科技综合服务商“云农场”、行业内最大的一站式互联网医疗服务平台之一“世纪闻康”等企业。

与此同时，联想控股旗下专事天使投资的联想之星、专事风险投资的君联资本早已开始对初创型、成长期的互联网企业进行了较为广泛的投入。（完）