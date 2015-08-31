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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 13:56 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：本周伊始市场以避险模式展开

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* 欧元/美元涨0.54%，美元/日圆跌0.48%，英镑/美元涨0.25%，新西兰元/美元跌0.51%

* 澳元/美元跌0.28%，美元/人民币跌0.16%，美国10年期公债收益率2.1647%，美国原油跌1.26%

* 日股日经指数跌1.38%，中国沪综指跌2.18%，香港恒生指数涨0.14%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.47%

* 美联储副主席费舍尔预期美国通胀率将回升，允许联储逐步升息

* 致美联储：全球都为美国升息做好了准备，别再拖延 (完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 杜明霞)

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