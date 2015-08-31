台湾股市：收升近2%连五日上扬，中期反弹抵销国际利空

路透台北8月31日 - 台湾股市周一收高近2%，连五日上涨。分析师表示，台股无畏美国股指期货 引领下跌以及MSCI权重调降生效利空，于尾盘逆势大举拉抬指数收高，料中期反弹或将延续。

台湾加权股价指数 收升1.94%，报8,174.92点；今日并收月线跌幅达5.66%。今日成交初值 为1,008.89亿台币，上交易日修正后为1,053.52亿。

〞这样拉抬蛮异常的，尤其是台股权重调降的时候。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。

他表示，尾盘神秘买盘来自何方无可知，或许是政府仿效中国国家队进场拉抬。从价量配合还不错的角度来看，大盘在11月中旬前可望维持中期反弹，指数或有向上测试8,500或8,800点反压机会。

不过该分析师也提醒，台股目前只是进行B波反弹，接下来的C波修正也会与A波一般地惨烈，投资人抢反弹的手脚要快一点。

亚洲股市周一下跌，本月可能创下三年以来的最差单月表现，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)高层官员为9月升息敞开大门，且中国股市再度下跌。

本地时间14:05，美国股指期货 跌0.93%，MSCI亚太明晟指数 跌0.38%。(完)

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