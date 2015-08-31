《汇市简讯》欧元/美元在1.11中档附近获强力支撑

0612GMT * 亚洲市场盘初报1.1162，受温和避险情绪影响升至1.1263 * 上周五低点1.1156带来支撑，1.1154为1.0808-1.1715涨势61.8%回 档位 * 接下来的支撑位见21日移动均线切入位1.1147，之后为日线图云区 上端1.1138 * 首档阻力位为200日移动均线切入位1.1303，之后为上周五高点1.1 310和上周四高点1.1364 * 伦敦金融市场逢假日休市，市场交投清淡。欧元区8月通胀数据定 于0900GMT公布，美国芝加哥采购经理人指数(PMI)于1345GMT公布(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)