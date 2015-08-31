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市场报道 | 2015年 8月 31日 星期一 14:21 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.11中档附近获强力支撑

0612GMT
    
    * 亚洲市场盘初报1.1162，受温和避险情绪影响升至1.1263
    * 上周五低点1.1156带来支撑，1.1154为1.0808-1.1715涨势61.8%回
档位
    * 接下来的支撑位见21日移动均线切入位1.1147，之后为日线图云区
上端1.1138
    * 首档阻力位为200日移动均线切入位1.1303，之后为上周五高点1.1
310和上周四高点1.1364
    * 伦敦金融市场逢假日休市，市场交投清淡。欧元区8月通胀数据定
于0900GMT公布，美国芝加哥采购经理人指数(PMI)于1345GMT公布(完)
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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