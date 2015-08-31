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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 14:47 BJT

新兴汇市：多数亚币下滑，受美国升息不确定性和中国股市挫跌影响

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 121.05 121.70 +0.54 -1.15 119.66

坡元 1.4121 1.4092 -0.21 -6.10 1.3260

台币 32.540 32.772 +0.71 -2.53 31.718

韩元 1182.20 1173.60 -0.73 -7.01 1099.30

泰铢 35.89 35.87 -0.06 -8.33 32.90

印尼卢比 14033.00 13980.00 -0.38 -11.78 12380.00

印度卢比 66.31 66.14 -0.26 -4.95 63.03

人民币 6.3795 6.3885 +0.14 -2.75 6.2040

注：马来西亚和菲律宾金融市场今日因假期休市。(完)

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全部现汇报价 (编译 白云/王洋/刘秀红/张若琪 审校 张涛/王颖/王兴亚)

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