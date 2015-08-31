新兴汇市：多数亚币下滑，受美国升息不确定性和中国股市挫跌影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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印度卢比 66.31 66.14 -0.26 -4.95 63.03
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注：马来西亚和菲律宾金融市场今日因假期休市。(完)
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全部现汇报价 (编译 白云/王洋/刘秀红/张若琪 审校 张涛/王颖/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”