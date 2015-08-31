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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 14:37 BJT

日本债市：公债价格微升，归因于避险买盘和月底买需

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.005%

五年期公债 0.070% +0.0 0.070%

10年期公债 0.380% +0.0 0.380%

20年期公债 1.145% +0.5 1.140%

30年期公债 1.400% +1.0 1.390%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.96 +0.07 147.89

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 于春红)

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