日本股市：收跌且8月跌幅创一年半来最大，因获利了结及FED升息疑虑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
周一稍早公布的数据显示，日本7月工业生产意外较前月下滑0.6%，库存高企及海外需求疲弱给生产带来压力。
“中国的疲弱需求料将继续给日本工业生产造成压力，所以中国忧虑可能将持续存在，”Amundi Japan的市场和投资信息部门主管Masaru Hamasaki表示。
投资者密切关注周二的财新/Markit中国制造业采购经理人指数(PMI)以及美国制造业数据。
定于本周稍晚公布的美国汽车销售及非农就业数据也将备受投资者关注，以判断经济形势能否支持美联储9月升息。
由于被剔除出MSCI明晟日本指数，爱德万测试(Advantest) 和日本显示器公司(Japan Display) ，分别跌逾4%。同时被剔除的还有千代田化工建设 ，收盘跌2.6%。
钢铁和机械生产商等中国相关类股表现弱于大盘。其中JFE控股 跌3.3%，小松制作所 跌2.9%，大金工业 跌2.3%。
东证股价指数 跌0.8%至1,537.05点；JPX-日经400指数 跌0.9%至13,813.71点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”