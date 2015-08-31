全球金市：现货金承压，因美联储加息预期愈发稳固

“我们认为随着美联储做出决议的日期临近，黄金料将进一步承压，因投资者都认同美联储将确实采取行动并将调升利率的观点。”INTL FCStone分析师Edward Meir说道。

0630 GMT，现货金 在淡静交投中持平于每盎司1,133.75美元，今日伦敦市场逢银行假期而休市。黄金上周跌逾2%，周线降幅为五周来最大。金价本月则为上涨3.5%。

现货金当前限于窄幅区间，即便美元指数 回落。

美国12月期金 几无变动，报每盎司1,133.40美元。

现货银 下滑0.5%至每盎司14.5美元，现货铂金 跌1.5%至1,001美元，现货钯金 的跌幅缩减到0.5%，报583美元。（完）

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