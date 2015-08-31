全球金市：现货金承压，因美联储加息预期愈发稳固

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“我们认为随着美联储做出决议的日期临近，黄金料将进一步承压，因投资者都认同美联储将确实采取行动并将调升利率的观点。”INTL FCStone分析师Edward Meir说道。
0630 GMT，现货金 在淡静交投中持平于每盎司1,133.75美元，今日伦敦市场逢银行假期而休市。黄金上周跌逾2%，周线降幅为五周来最大。金价本月则为上涨3.5%。
现货金当前限于窄幅区间，即便美元指数 回落。
美国12月期金 几无变动，报每盎司1,133.40美元。
现货银 下滑0.5%至每盎司14.5美元，现货铂金 跌1.5%至1,001美元，现货钯金 的跌幅缩减到0.5%，报583美元。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/高琦 审校 张明钧/艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”