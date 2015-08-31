台湾央行：10家银行发行34档外币定存单，金额为28.5亿人民币及22.85亿美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月31日 - 台湾央行周一宣布，指定银行今天正式发行外币可转让定期存单(外币NCD)，总计有10家银行、共发行34档外币NCD，发行金额为28.5亿人民币及22.85亿美元，发行天期从7至274天期等多种期别。
发行金额方面，台湾央行指出，发行第一天以中国银行 台北分行发行金额最大、档数最多，分别为11.5亿人民币及8.5亿美元，档数达8档。
其次是中国交通银行 共发行3亿人民币及6.5亿美元；而兆丰金控 旗下子公兆丰商银则名列第三，发行金额为3.55亿美元；另中国建设银行 则发行5亿人民币及1亿美元。
〞最近市场比较震荡，但外币NCD是颇具弹性的工具，目前银行还是在试水温阶段，但第一天发行相当踊跃。〞央行外汇局科长黄宝霞说。
她表示，截至周一为止，台湾央行总共核准21家发行外币定存单，预计年度发行额度达459亿美元。当中以中银台北申请额度最多，金额高达96亿美元；其次中国建设银行的50亿美元，另申请额达30亿美元的银行共有七家。
不过，多位银行及票券公司相关业务人员均称，目前集保公司收取发行利率3.8个基点的手续费，费用太高且不合理，恐影响银行的发行意愿。
一位票券公司交易员即称，以往发票利率在4%至5%时，集保公司即收取3.8个基点的手续费，但现在利率已降至0.5%左右，尤其是美元利率更低，手续费却仍在该水准，收费不合理，一定会影响到银行的发行意愿。
黄宝霞表示，央行已经知道银行和票券公司的想法，且已在积极并尽力协调当中，希望能创造银行、票券商及集保三赢的局面。
为增加银行外币资金筹措管道，提供企业及个人多元的投资工具，以及扩大国内外币票券市场交易规模，台湾央行于7月底开放指定银行(DBU)发行外币可转让定期存单，开放初期可发行美元、人民币、日圆及欧元等四种币别。(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”