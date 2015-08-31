台湾央行：10家银行发行34档外币定存单，金额为28.5亿人民币及22.85亿美元

路透台北8月31日 - 台湾央行周一宣布，指定银行今天正式发行外币可转让定期存单(外币NCD)，总计有10家银行、共发行34档外币NCD，发行金额为28.5亿人民币及22.85亿美元，发行天期从7至274天期等多种期别。

发行金额方面，台湾央行指出，发行第一天以中国银行 台北分行发行金额最大、档数最多，分别为11.5亿人民币及8.5亿美元，档数达8档。

其次是中国交通银行 共发行3亿人民币及6.5亿美元；而兆丰金控 旗下子公兆丰商银则名列第三，发行金额为3.55亿美元；另中国建设银行 则发行5亿人民币及1亿美元。

〞最近市场比较震荡，但外币NCD是颇具弹性的工具，目前银行还是在试水温阶段，但第一天发行相当踊跃。〞央行外汇局科长黄宝霞说。

她表示，截至周一为止，台湾央行总共核准21家发行外币定存单，预计年度发行额度达459亿美元。当中以中银台北申请额度最多，金额高达96亿美元；其次中国建设银行的50亿美元，另申请额达30亿美元的银行共有七家。

不过，多位银行及票券公司相关业务人员均称，目前集保公司收取发行利率3.8个基点的手续费，费用太高且不合理，恐影响银行的发行意愿。

一位票券公司交易员即称，以往发票利率在4%至5%时，集保公司即收取3.8个基点的手续费，但现在利率已降至0.5%左右，尤其是美元利率更低，手续费却仍在该水准，收费不合理，一定会影响到银行的发行意愿。

黄宝霞表示，央行已经知道银行和票券公司的想法，且已在积极并尽力协调当中，希望能创造银行、票券商及集保三赢的局面。