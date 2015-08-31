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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 15:18 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走势沉重，期权显示澳洲央行降息可能性不大

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    * 尽管大宗商品价格近几个交易日有所回升，但澳元/美元走势依然
沉重
    * 今日位于0.7125-77区间，上周五低点0.7121、上周四0.7099和上
周三0.7070提供支撑
    * 多数预期澳洲央行9月1日政策会议将维持指标利率不变，但中国疲
弱态势及相关澳洲央行声明为风险因素
    * 隔夜期权隐含波动率22.0%，定价似乎并不贵
    * 0.7000水平至关重要，存在诸多障碍位和停止单(完)
      
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 (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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