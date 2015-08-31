《汇市简讯》澳元/美元走势沉重，期权显示澳洲央行降息可能性不大

0656GMT * 尽管大宗商品价格近几个交易日有所回升，但澳元/美元走势依然 沉重 * 今日位于0.7125-77区间，上周五低点0.7121、上周四0.7099和上 周三0.7070提供支撑 * 多数预期澳洲央行9月1日政策会议将维持指标利率不变，但中国疲 弱态势及相关澳洲央行声明为风险因素 * 隔夜期权隐含波动率22.0%，定价似乎并不贵 * 0.7000水平至关重要，存在诸多障碍位和停止单(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)