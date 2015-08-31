台湾债市：指标券殖利率收跌终结三连升，月底作帐与股市行情脱钩

* 指标10年公债殖利率小跌

* 股债市月底作帐行情发酵

* 冷、热10年券殖利率价差缩减

路透台北8月31日 - 台湾指标10年公债104/12期 发行前交易殖利率周一小幅收跌，终结连三日升势。8月最后一个交易日，法人作帐气氛较浓，股市和债市同步收涨，反向连动暂时脱钩。

交易员认为，交易商介入10年公债104/12期较多，因此在尾盘有拉抬10年券意愿。不过本周美国陆续有ISM、非农就业等多项数据，料将令市场对美联储升息与否的讨论再被挑起。

〞今天有月底作帐的感觉，股市也一样。〞一位票券商交易员说。

台湾股市 今日收升1.94%，连五日上扬，中期反弹势头十分强劲。

此外，交易员也表示，今日10年冷券104/5期 和热门券104/12期两者殖利率差距在缩减，尤其是104/5期的接手买盘在1.20%以上显得相当积极，不排除有交易商做两者价差缩减的交易模式。

另外台湾央行的举措也费人疑猜。目前台湾央行已累计调降隔夜拆款利率6.8基点，也将14天期定存单冲销利率降至0.40%，未来可能进一步的动作就要看9月底的理监事会议。

〞如果美国9月真的升息，那台湾降息的机率就很低，〞另一位大型票券商交易员表示。

该交易员认为，美国景气毕竟与台湾连动较大，台湾央行和美联储的举措不太可能逆向，这是台湾央行9月利率决议的变数。但若美国暂不升息，台湾央行降息与否、幅度多少，甚至降息后对银行三种天期定存单的降幅可能有多少，市场也有多种沙盘推演，这也会是市场的变数。

央行6月理监事会议时将重贴现率维持在1.875%水位不变，是连续16季将利率维持不变。央行将于9月24日召开第三季全体理监事会议。

交易员预估，10年公债104/12期发行前交易殖利率区间暂看在1.06-1.16%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 -0.50 1.1300% 1.1233-1.1380% 10.50

本周全球重要经济事件和数据包括：

8/31(一)：欧元区8月HICP初值；加拿大第二季经常账；美国8月芝加哥PMI；日本第二季企业资本支出；

9/1(二)：中国官方8月制造业和非制造业PMI；财新中国8月制造业和服务业PMI；韩国8月进出口和贸易收支；澳洲第二季经常帐；日本8月日经制造业PMI；韩国8月日经/Markit制造业PMI；欧元区及德、英、法、意8月制造业PMI；欧元区7月失业率；加拿大第二季GDP；美国8月Markit制造业PMI终值；美联储发布经济景气报告褐皮书；瑞士央行总裁乔丹在一商业聚会上发表讲话；波士顿联储总裁罗森格伦就经济前景发表讲话；日本经济财政大臣甘利明在一场研讨会发表演说。澳洲央行举行议息会议；

9/2(三)：澳洲第二季GDP；欧元区7月PPI；美国8月ADP民间就业岗位增幅；美国第二季 劳工成本修正值；美国7月工厂订单；韩国8月外汇储备；韩国第二季GDP修正值；美联储发 布经济景气报告褐皮书。瑞典央行举行货币政策会议；

9/3(四)：澳洲7月商品/服务进出口和贸易收支；欧元区和德、英、法、意8月服务业PMI；美国8月Challenger企业裁员人数；美国和加拿大7月国际贸易收支；美国8月Markit服务业和综合PMI终值；日本央行审议委员木内登英发表演说；欧洲央行利率决定；马来西亚央行宣布利率决议；瑞典央行公布利率决定。

9/4(五)：欧元区第二季GDP修正值；美国8月非农就业数据；加拿大8月就业数据；20国 集团(G20)财长及央行总裁会议；IMF亚太部门副主任Kalpana Kochhar发表演说。

30 104/11 没有成交

20 104/7 没有成交

10 104/5 1.2000

5 104/9 没有成交

3 104/1 没有成交