澳洲7月份投资抵押贷款增幅降至近两年来最低水平，对于正在和其他监管机构联手抑 制房产投资贷款的澳洲央行来说，这可能是个好消息。周一公布的其他数据好坏不一，企业 库存数据表现疲软，但被薪资收入强劲反弹所抵消，令市场仍预期该国第二季国内生产总值 (GDP)数据将表现疲弱。总体而言，最新几份报告中并无推动澳洲央行(RBA)周二降息的因素 。 来自全球主要央行的官员向他们的美国同行吐露心声，他们为美国升息做好了准备，希 望美国联邦储备理事会(美联储/FED)能如期升息，不要再费周折。上周全球央行年会在美国 杰克森霍尔举行，不管是在公开还是私下谈话中，到访的决策官员传递出的讯息都是，美联 储已经流露出打算开始收紧货币政策的意思，之后美元涨了一年，现在全球金融市场为美国 升息做好了一切能做的准备。 美联储副主席费舍尔周六表示，随着来自美元汇率的压力减退，美国通胀率将反弹，从 而允许美联储逐步升息。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.75% 2015年8月25日降25基点 一年期贷款利率4.60% 2015年8月25日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.00% 2015年7月23日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.25% 2015年6月2日降25基点 附卖回利率6.25% 2015年6月2日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.00% 2015年6月18日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 高琦 审校 张明钧)