《中国企业债发行日程表》--8月31日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *淄博般阳城市 5 7 9/8簿记建档 -- AA 9/9-9/11 齐鲁证券 资产经营公司 (第3-7年分别偿还20%本金) ========================================================================================= 博尔塔拉蒙古 8 7 8/25簿记建档 5.77% AA 8/26-9/1 申万宏源证券 自治州国资投资经营 (第3-7年分别偿还20%本金/土地使用权及房屋产权抵押担保) ========================================================================================= 太仓市科教 14 7 8/27簿记建档 5.54% AA 8/28-9/1 东吴证券 文化发展 (第3-7年分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 国泰租赁 8 7 *9/8簿记建档 -- AA *9/9-9/11 齐鲁证券

(附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 江油鸿飞 11 7 9/1簿记建档 *上限7.51% AA- 9/2-9/8 银河证券 投资集团 (第3-7年分别偿还20%本金/自有土地使用权进行抵押担保) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== *贵州凯里经济 7 4 9/8簿记建档 -- AA 9/9-9/11 齐鲁证券 开发区开元城市投资开发(第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================== *重庆涪陵国有 7 4 9/8簿记建档 -- AA+ 9/9-9/11 平安证券 资产投资经营集团 (第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)