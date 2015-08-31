路透基点：香港兴业国际考虑将联贷金额提高至80亿港元--TRLPC

路透香港8月31日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士指出，地产公司香港兴业国际集团有限公司考虑将一项双档贷款金额由48亿港元提高至80亿港元(10.3亿美元)。

此案已吸引14家银行加入一般银团。额度分配可能在本周确定，预料9月中左右完成签约。

中国银行(香港)、三菱东京日联银行、恒生银行和渣打银行是香港兴业这次贷款案的牵头行兼簿记行，以及承销商。

这笔融资将等额分成A和B两部分，分别为循环信用额度和定期贷款，给出的最高综合收益为146个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码135个基点。

贷款所得将用于2012年9月签署的50亿港元三年期贷款的再融资，剩余部分将用于运营资本用途。

2012年9月的贷款案支付的最高综合收益为225个基点，利率较Hibor加码200个基点。