日本个股：三菱地所计划耗资逾83亿美元建设巨型办公及零售综合体

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京8月31日 - 日本三菱地所 周一称，将耗资逾1万亿(兆)日圆(82.7亿美元)在东京市中心建设一座巨型办公及零售综合体。
三菱地所杉山博孝在媒体见面会上称，该综合体占地面积3.1公顷，毗邻东京车站，由四座塔楼构成，其中主塔高390米，将成为日本最高的办公楼。
该公司高管称，新项目定于2028年3月竣工，项目成本可能会随建设成本及土地价格而变动。
在建设最高办公楼之前，三菱地所计划先完成四座此前已宣布的在丸之内的办公塔楼。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”