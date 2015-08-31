日本个股：三菱地所计划耗资逾83亿美元建设巨型办公及零售综合体

路透东京8月31日 - 日本三菱地所 周一称，将耗资逾1万亿(兆)日圆(82.7亿美元)在东京市中心建设一座巨型办公及零售综合体。

三菱地所杉山博孝在媒体见面会上称，该综合体占地面积3.1公顷，毗邻东京车站，由四座塔楼构成，其中主塔高390米，将成为日本最高的办公楼。

该公司高管称，新项目定于2028年3月竣工，项目成本可能会随建设成本及土地价格而变动。