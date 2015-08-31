更新版 1-中国汇市：大行力推人民币收涨至逾两周新高，购汇需求延后成交萎缩近半

* 人民币收涨百点至逾两周新高 * 中间价续涨近百点创一周新高 * 央行力图扭转或淡化贬值预期，成交下降近半 * CNH与在岸价差维持约650点子，套利需求难消 * 大行持续结汇，部分购汇需求延后 路透上海8月31日 - 人民币兑美元即期 周一收盘续升百点至逾两周新高，中 间价亦涨近百点创一周新高。交易员表示，中间价连两日近200点子上升，并强劲推升即期 汇价，意在扭转或淡化此前浓厚贬值预期，倒逼投机购汇止损出局，短期不排除人民币仍有 阶段性反弹可能。 他们并指出，离岸CNH虽连四日反弹，但与在岸价差仍维持在650点子左右，短期内难明 显收窄，因此套利需求难以消退。当然盘中大行持续结汇，使得部分购汇需求延后，日内成 交量明显下降。从人民币期权隐含波动率 明显下降看，贬值预期已有所缓解。 “从carry（利差交易）角度看，其实今天蛮适合做人民币升值的，最近看结汇可能会 更划算些，今天成交也下来了。”一中资行交易员指出。 今日人民币兑美元即期成交量 为282亿美元，较上日515亿美元缩窄近 五成，上周五515亿美元成交再次刷新历史次高；此前历史最高成交量为8月12日创下的568 亿美元。 该交易员亦指出，至少目前客盘购汇情绪变化不大，只是大行强推人民币升值，不管是 砸远期还是掉期，对客盘而言稍微延后购汇反而可以拿到更好的价格，至于能持续多久，还 需要看大行的态度。 “贬值预期短期内比较难以扭转的，今天人民币继续上涨，干预力度比较强吧，要扭转 （贬值预期），即期这边可能还会涨。”另一中资行交易员表示。 境内一年期美元掉期升水 今日小涨5个点子至1,305，而离岸CNH一年期掉 期 因资金宽松而继续小幅下跌，当然跌势也明显放缓，最新报1,793/1,843。 交易员指出，在上周干预之后，境内长端掉期小幅反弹，主要是此前止损盘不少，当前 只剩零星卖盘，但估计反弹空间比较有限。 全球汇市方面， 美元周一兑避险日圆和低收益欧元下跌，因全球股市本周开局下滑， 引发投资者回补利差交易中常见融资货币的空头押注。欧洲时段交易量相对较低，伦敦市场 因假日休市。 中国外汇交易中心周一更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3800。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3763 6.3885 0.19% 中间价 6.3893 6.3986 0.15% 成交额 281.36亿美元 515亿美元 日内美元兑人民币相对于中 -0.21%(上限±2%) 日高 日低 间价最大波幅 日内波动幅度(pips) 141 6.3755 6.3896 今年以来升贬幅度 -2.70% 2005年汇改以来升贬幅度 29.80% 1年期美元/人民币掉期升水< 1,300 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4458 6.461 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.5985 6.623 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良/曾祥进)