《全球汇市》美元兑日圆和欧元受股市走软拖累下跌，料录得月线跌幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“鉴于这个看法，我们维持市场将保持风险偏好的观点，因此预计日圆和欧元兑美元料进一步走贬，”他表示。
美联储副主席费舍尔表示，随着来自美元汇率的压力减退，美国通胀率将反弹，从而允许美联储逐步升息。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1216 1.1179 0.33 -7.28 1.2097
美元/日圆 121.12 121.70 -0.48 1.39 119.68
欧元/日圆 135.90 136.11 -0.15 -6.42 144.77
美元/瑞郎 0.9617 0.9622 -0.05 -3.26 0.9941
英镑/美元 1.5416 1.5391 0.16 -1.01 1.5573
美元/加元 1.3252 1.3200 0.39 14.06 1.1618
澳元/美元 0.7126 0.7171 -0.63 -12.76 0.8168
新西兰元/美元 0.6412 0.6453 -0.64 -17.76 0.7797
欧元/瑞郎 1.0793 1.0765 0.26 -10.25 1.2026
欧元/英镑 0.7274 0.7265 0.12 -6.20 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4939 9.4550 0.41 0.90 9.4688
美元/挪威克朗 8.3201 8.2769 0.52 11.35 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/张涛/高琦/陈宗琦；审校 艾茂林/张明钧/李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”