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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 16:17 BJT

《全球汇市》美元兑日圆和欧元受股市走软拖累下跌，料录得月线跌幅

“鉴于这个看法，我们维持市场将保持风险偏好的观点，因此预计日圆和欧元兑美元料进一步走贬，”他表示。

美联储副主席费舍尔表示，随着来自美元汇率的压力减退，美国通胀率将反弹，从而允许美联储逐步升息。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1216 1.1179 0.33 -7.28 1.2097

美元/日圆 121.12 121.70 -0.48 1.39 119.68

欧元/日圆 135.90 136.11 -0.15 -6.42 144.77

美元/瑞郎 0.9617 0.9622 -0.05 -3.26 0.9941

英镑/美元 1.5416 1.5391 0.16 -1.01 1.5573

美元/加元 1.3252 1.3200 0.39 14.06 1.1618

澳元/美元 0.7126 0.7171 -0.63 -12.76 0.8168

新西兰元/美元 0.6412 0.6453 -0.64 -17.76 0.7797

欧元/瑞郎 1.0793 1.0765 0.26 -10.25 1.2026

欧元/英镑 0.7274 0.7265 0.12 -6.20 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4939 9.4550 0.41 0.90 9.4688

美元/挪威克朗 8.3201 8.2769 0.52 11.35 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/张涛/高琦/陈宗琦；审校 艾茂林/张明钧/李爽)

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