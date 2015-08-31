金属期市：沪铜有望录得月线涨幅，但中国经济疑虑犹存

上海期货交易所期铜合约 下跌0.2%，至每吨39,310元人民币。该合约8月7日触及六年低位37,310元人民币，但经受住了上周的修正，表明价格已经见底。该合约本月料累计上涨2.7%，为3月以来最大月线涨幅。

上海期交所期锌 涨0.6%，因市场预期锌矿供应缩减将令精炼市场吃紧。

伦敦金属交易所(LME)周一因银行假期休市。LME期铜 本月累计跌1.8%，为连续第四个月下跌，今年以来价格已下降近五分之一。

市场正在等待周二将公布的中国8月官方制造业及服务业活动调查数据。

中国经济的放缓已经对中联重科 和三一重工 等国内主要建筑机械生产商的上半年业绩造成冲击，发出对金属需求的不利信号。

但是据路透访问的分析师，中国央行很有可能在年底前再度放松货币政策，以支撑迅速放缓的经济和安抚金融市场。 (完)

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