金属期市：沪铜有望录得月线涨幅，但中国经济疑虑犹存

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上海期货交易所期铜合约 下跌0.2%，至每吨39,310元人民币。该合约8月7日触及六年低位37,310元人民币，但经受住了上周的修正，表明价格已经见底。该合约本月料累计上涨2.7%，为3月以来最大月线涨幅。
上海期交所期锌 涨0.6%，因市场预期锌矿供应缩减将令精炼市场吃紧。
伦敦金属交易所(LME)周一因银行假期休市。LME期铜 本月累计跌1.8%，为连续第四个月下跌，今年以来价格已下降近五分之一。
市场正在等待周二将公布的中国8月官方制造业及服务业活动调查数据。
中国经济的放缓已经对中联重科 和三一重工 等国内主要建筑机械生产商的上半年业绩造成冲击，发出对金属需求的不利信号。
但是据路透访问的分析师，中国央行很有可能在年底前再度放松货币政策，以支撑迅速放缓的经济和安抚金融市场。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 张涛/张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”