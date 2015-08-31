《中国上海证交所A+B股股价对比表》--8月31日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月31日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:15时,1美元=6.3788人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 8.18 0.568 2.26 市北高新 10.75 0.68 2.48 大众交通 10.32 0.886 1.83 永生投资 23.41 1.609 2.28 老凤祥 47.02 3.709 1.99 S中纺机 7.43 0.487 2.39 鼎立股份 20.32 0.968 3.29 氯碱化工 10.28 0.582 2.77 双钱股份 14.59 0.844 2.71 海立股份 8.76 0.61 2.25 浦东金桥 20.9 1.47 2.23 外高桥 24.84 1.916 2.03 ST联华 16.1 1.228 2.06 锦江投资 21.18 1.317 2.52 中路股份 52.34 2.257 3.64 金山开发 12.74 0.687 2.91 海欣股份 8.95 0.574 2.44 耀皮玻璃 6.1 0.539 1.77 大江股份 6.66 0.509 2.05 上柴股份 10.97 0.69 2.49 丹化科技 6.58 0.52 1.98 上海三毛 15.21 1.017 2.34 友谊股份 16.98 1.606 1.66 上工申贝 12.78 0.842 2.38 上海机电 27.61 2.224 1.95 宝信软件 50.1 2.911 2.70 上海物贸 10.22 0.717 2.23 自仪股份 14.96 1.018 2.30 上海普天 18.38 0.988 2.92 陆家嘴 42.35 2.585 2.57 华新水泥 8.05 0.638 1.98 锦江股份 28.81 2.541 1.78 鄂尔多斯 7.63 0.804 1.49 华电能源 9.03 0.58 2.44 SST天海 7.69 0.488 2.47 大名城 9.49 0.681 2.18 东方通信 9.23 0.634 2.28 黄山旅游 18.44 1.471 1.97 开开实业 13.21 0.907 2.28 海南航空 3.9 0.59 1.04 ST轻骑 7.38 0.49 2.36 振华重工 6.19 0.51 1.90 锦州港 5.59 0.522 1.68 九龙山 15.11 0.998 2.37 凌云股份 15.37 0.683 3.53 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”