香港个股：世茂房地产子公司获准分批发行总额最多74亿元境内公司债券

路透香港8月31日 - 中国房地产商--世茂房地产 周一称，其境内全资附属公司上海世茂建设有限公司获中国证监会批准，分批发行总额不超过74亿元人民币及期限不超过七年的境内公司债券。

此前已有多家境外注册成立的内房公司，通过境内注册的子公司发行境内公司债，以相对较低的利率发债集资。于开曼群岛注册成立的世茂房地产在声明中称，拟将发债所所资金用于补充营运资金、优化资本结构及改善上海世茂的资金状况。

中信建投证券获委任为上海世茂境内债券发行的主承销商，三家信用评级机构：中诚信证券评估、大公国际资信评估及东方金诚国际信用评估，全部给予该境内债券＂AA+＂的评级。

世茂房地产今天收低2.33%，报10.88港元。（完）

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