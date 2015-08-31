香港个股：世茂房地产子公司获准分批发行总额最多74亿元境内公司债券

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月31日 - 中国房地产商--世茂房地产 周一称，其境内全资附属公司上海世茂建设有限公司获中国证监会批准，分批发行总额不超过74亿元人民币及期限不超过七年的境内公司债券。
此前已有多家境外注册成立的内房公司，通过境内注册的子公司发行境内公司债，以相对较低的利率发债集资。于开曼群岛注册成立的世茂房地产在声明中称，拟将发债所所资金用于补充营运资金、优化资本结构及改善上海世茂的资金状况。
中信建投证券获委任为上海世茂境内债券发行的主承销商，三家信用评级机构：中诚信证券评估、大公国际资信评估及东方金诚国际信用评估，全部给予该境内债券＂AA+＂的评级。
世茂房地产今天收低2.33%，报10.88港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”