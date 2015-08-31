中国贸易：将先进技术和关键装备等产品纳入进口信贷支持范围--商务部

路透北京8月31日 - 中国商务部联合多部委周一表示，将最新版的鼓励进口技术和产品目录纳入进口信贷支持范围，对该目录中的先进技术、关键装备及零部件和紧缺资源性产品给予优惠利率进口信贷支持。

商务部网站刊登的通知称，此举旨在实施积极的进口促进战略，提升进口综合效应，促进外贸稳定平衡发展，推进经济结构优化升级。

《关于给予国家鼓励的进口商品信贷支持有关问题的通知》于2007年出台，此次公布的为补充通知。

通知表示，今后，中国进出口银行将根据该目录调整情况，相应调整优惠利率进口信贷支持范围。

为应对经济下行压力稳定外贸，中国国务院办公厅7月发布关于促进进出口稳定增长的若干意见，明确指出完善人民币汇率市场化形成机制，扩大人民币汇率双向浮动区间，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。