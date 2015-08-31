台湾汇市：台币实质价位明显收贬，因外资汇出且韩元下滑

* 外资汇出且韩元走贬，台币实质价位明显收低 * 美国非农数据公布前，汇市偏向观望整理 * 明日台币实质交易区间暂看32.400-32.700 路透台北8月31日 - 台币兑美元 周一小幅收贬，实质价位则较上日明显收低。交易员表示，因韩 元等亚洲新兴货币普遍下滑，且外资偏向汇出。 他们指出，外资近日动向难以捉模，进出之间也令台币波动加剧。由于周五美国将公布最新非农就业数据 ，预料本周初外资与银行间进行仓位调整，随后进入观望模式，短期将在32.500上下整理。 〞外资今天买(美元)蛮多的，这让不少进口商扼腕。〞一位公股银行交易主管说。 另一外商银行交易主管则称，周五的非农数据，将是判断9月中旬美国是否升息的重要关键，也会牵动亚 洲新兴货币的走向。若是美国真的升息，其实代表景气复苏，对以出口为主的台湾是好消息。 一银行交易员指出，今日韩元兑美元 偏弱，且外资美元买需积极，台币实质价位较上日明显走弱， 但月底出口商也有抛汇压力，令台币维持在32.50附近整理。 纵然今日台股尾盘大幅拉抬收高，但一外商银行交易员称，亚股表现普遍不佳，亚洲新兴货币也回贬，今 日外资仍卖超并汇出，台币看不到续升的动能。 今日台币实质交易区间在32.430-32.566，上日交易区间在32.240-32.328。交易员预估，明日实质汇价主 要区间暂看32.400-32.700。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有缩小 。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.220/32.260，上日收在32.210。 台湾股市周一收高近2%，连五日上涨。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股再转为微幅卖超 3.62亿台币，总计8月共卖超570.67亿。 多数新兴亚洲货币周一下滑，8月月线料大幅收低，因美联储主要官员保留9月升息的可能性且中国股市再 次挫跌。 本周国际重要经济数据和事件： 8/31(一)：中国8月货物和服务贸易；欧元区8月HICP初值；加拿大第二季经常账；美国8月芝加哥PMI；日 本第二季企业资本支出； 9/1(二)：中国官方8月制造业和非制造业PMI；韩国8月进出口和贸易收支；澳洲第二季经常帐；日本8月 日经制造业PMI；韩国8月日经/Markit制造业PMI；欧元区及德、英、法、意8月制造业PMI；欧元区7月失业率 ；加拿大第二季GDP ；美国8月Markit制造业PMI终值；美联储发布经济景气报告褐皮书；瑞士央行总裁乔丹在 一商业聚会上发表讲话；波士顿联储总裁罗森格伦就经济前景发表讲话；日本经济财政大臣甘利明在一场研讨 会发表演说。澳洲央行举行议息会议； 9/2(三)：澳洲第二季GDP；欧元区7月PPI；美国8月ADP民间就业岗位增幅；美国第二季劳工成本修正值； 美国7月工厂订单；韩国8月外汇储备；韩国第二季GDP修正值；美联储发布经济景气报告褐皮书。瑞典央行举 行货币政策会议 9/3(四)：财新中国8月服务业PMI；澳洲7月商品/服务进出口和贸易收支；欧元区和德、英、法、意8月服 务业PMI；美国8月Challenger企业裁员人数；美国和加拿大7月国际贸易收支；美国8月Markit服务业和综合PM I终值；日本央行审议委员木内登英发表演说；欧洲央行利率决定；马来西亚央行宣布利率决议；瑞典央行公 布利率决定。 9/4(五)：欧元区第二季GDP修正值；美国8月非农就业数据；加拿大8月就业数据；20国集团(G20)财长及 央行总裁会议；IMF亚太部门副主任Kalpana Kochhar发表演说。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.810 32.772 32.430-32.815 32.800 10.49 10.01 元太外汇经纪公司 32.808 32.773 32.425-32.808 32.798 5.11 3.74 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.030 -0.050/-0.035 美元/台币六个月期 -0.040/0.005 -0.100/-0.065 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 林高丽)