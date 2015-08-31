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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 17:01 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在欧洲市场波动幅度有限

0841GMT
    
    * 欧洲市场早盘波动于121.00-121.31之间。亚洲波动区间121.74-12
0.88
    * 121.76为上周五反弹高位/阻力位，在亚洲股市下滑影响下，触发1
21下方停止单
    * 120.70-60处存在买单，120.72为一目均衡基准线，120.65为上周
五日低
    * 欧元/日圆亚洲市场位于135.75-136.35，欧洲市场报135.86，因欧
元下滑(完)
      
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X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 刘秀红；审校)

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