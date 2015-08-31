《汇市简讯》美元/日圆在欧洲市场波动幅度有限

0841GMT * 欧洲市场早盘波动于121.00-121.31之间。亚洲波动区间121.74-12 0.88 * 121.76为上周五反弹高位/阻力位，在亚洲股市下滑影响下，触发1 21下方停止单 * 120.70-60处存在买单，120.72为一目均衡基准线，120.65为上周 五日低 * 欧元/日圆亚洲市场位于135.75-136.35，欧洲市场报135.86，因欧 元下滑(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校)