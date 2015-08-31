香港个股：徽商银行上半年净利同比增长8.03%，不良率为0.97%

路透北京8月31日 - 中国中部地区最大的城市商业银行--徽商银行 周一公布中报显示，该行上半年净利润为30.67亿元人民币，同比增长8.03%，不良率为0.97%，比去年底提高0.14个百分点。利息差为2.68%，同比提升0.05个百分点。

上半年徽商银行根据资本市场变动提升投资比例，投资占资产比提升9个百分点至32.28%，其中应收账款类金融资产占比五成以上，资金信托计划及资产管理计划与理财产品规模大幅提升，规模分别为816亿元，117.87亿元，比去年末大幅提升769亿元、77.41亿元。

“2015年上半年，市场流动性整体相对宽裕、为提高投资回报、本行重点增加了对资产管理计划的投资。”微商银行中报称。

受益于托管及其他受托业务金融、银行卡手续费、顾问咨询费的快速增长，上半年徽商银行手续费及佣金净收入9.02亿元，同比增加92.74%。占营业收入比提升至11.63%，同比提升了4个百分点。

中报并称，下半年微商银行将扩大资产规模，并利用互联网技术优势，创造差异性金融产品。并积极准备相关资质的牌照申请工作，拓展综合化经营空间。