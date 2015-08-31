香港个股：徽商银行上半年净利同比增长8.03%，不良率为0.97%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月31日 - 中国中部地区最大的城市商业银行--徽商银行 周一公布中报显示，该行上半年净利润为30.67亿元人民币，同比增长8.03%，不良率为0.97%，比去年底提高0.14个百分点。利息差为2.68%，同比提升0.05个百分点。
上半年徽商银行根据资本市场变动提升投资比例，投资占资产比提升9个百分点至32.28%，其中应收账款类金融资产占比五成以上，资金信托计划及资产管理计划与理财产品规模大幅提升，规模分别为816亿元，117.87亿元，比去年末大幅提升769亿元、77.41亿元。
“2015年上半年，市场流动性整体相对宽裕、为提高投资回报、本行重点增加了对资产管理计划的投资。”微商银行中报称。
受益于托管及其他受托业务金融、银行卡手续费、顾问咨询费的快速增长，上半年徽商银行手续费及佣金净收入9.02亿元，同比增加92.74%。占营业收入比提升至11.63%，同比提升了4个百分点。
中报并称，下半年微商银行将扩大资产规模，并利用互联网技术优势，创造差异性金融产品。并积极准备相关资质的牌照申请工作，拓展综合化经营空间。
中报显示，上半年末该行不良贷款拨备覆盖率为233.88%，比去年末减少22个百分点。核心一级资本充足率为9.7%，资本充足率为9.7%。分别较去年底下滑1.8个百分点、2.2个百分点。（完） (发稿 王蕾；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”