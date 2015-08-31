离岸人民币：香港7月底人民币存款按月仅增0.1%，为四个月以来增速最慢

市场预期8月离岸人民币资金池将进一步收缩，主要受累于人民币贬值预期。香港银行公会署理主席梁兆基表示，最近部分存户将人民币转为港元、美元等其他货币，导致离岸人民币拆息一度大幅飙升，主要反映离岸人民币流动性规模和市场深度之不足，但未见有过份的投机活动。至于香港离岸人民币资金池会否进一步收缩，要视乎相关的融资工具需求。