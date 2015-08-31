离岸人民币：香港7月底人民币存款按月仅增0.1%，为四个月以来增速最慢

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周一称，截至今年7月底为止，香港人民币存款 为9,941.09亿元，按月仅升0.12%，为四个月以来增速最慢。
6月底香港的人民币存款为9,929.24亿元。
截至7月底，香港跨境贸易结算的人民币汇款总额为5,836.01亿元，较6月底5,929.32亿元有所缩减。
市场预期8月离岸人民币资金池将进一步收缩，主要受累于人民币贬值预期。香港银行公会署理主席梁兆基表示，最近部分存户将人民币转为港元、美元等其他货币，导致离岸人民币拆息一度大幅飙升，主要反映离岸人民币流动性规模和市场深度之不足，但未见有过份的投机活动。至于香港离岸人民币资金池会否进一步收缩，要视乎相关的融资工具需求。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
参看相关细节，可点选网址：(here) (记者 梁慧仪／雷美珍; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”