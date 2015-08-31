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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 17:21 BJT

港元汇率：渣打大中华行政总裁称联系汇率对市场稳定至为重要

一些分析师认为，由于中国经济放缓，以及美国若今年升息将导致资本外流，香港联系汇率将面临严重压力。

去年爆发的大规模民主抗议活动，令人对香港的稳定性产生疑问，引发了对香港的国际金融中心地位的广泛争论。

汇丰控股(HSBC)非执行副主席及香港金融发展局主席查史美伦(Laura Cha)表示，即使不开展普选，香港作为国际金融中心也能继续保持繁荣。(完)

(编译 蔡美珍/张涛；审校 杜明霞)

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