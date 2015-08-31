港元汇率：渣打大中华行政总裁称联系汇率对市场稳定至为重要

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
一些分析师认为，由于中国经济放缓，以及美国若今年升息将导致资本外流，香港联系汇率将面临严重压力。
去年爆发的大规模民主抗议活动，令人对香港的稳定性产生疑问，引发了对香港的国际金融中心地位的广泛争论。
汇丰控股(HSBC)非执行副主席及香港金融发展局主席查史美伦(Laura Cha)表示，即使不开展普选，香港作为国际金融中心也能继续保持繁荣。(完)
(编译 蔡美珍/张涛；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”