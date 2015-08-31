日本个股：东芝欲再度推迟公布年报，因发现更多会计错误

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京8月31日 - 日本东芝公司 进一步推迟公布其截至3月份的年度财报，此前该公司发现了更多的会计错误。该公司目前在努力为12亿美元的会计丑闻画上句号。
东芝周一表示，新发现的问题包括固定资产的减损支出不准确。该公司表示，计划在9月7日前公布财报，如果政府接受其延期公布请求的话。
此前由于一相针对其过往会计操作的独立调查，东芝将财报的公布时间推迟了约三个月。该项调查发现东芝在过去几年浮报营业利润约12亿美元。(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”