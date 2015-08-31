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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 17:24 BJT

日本个股：东芝欲再度推迟公布年报，因发现更多会计错误

路透东京8月31日 - 日本东芝公司 进一步推迟公布其截至3月份的年度财报，此前该公司发现了更多的会计错误。该公司目前在努力为12亿美元的会计丑闻画上句号。

东芝周一表示，新发现的问题包括固定资产的减损支出不准确。该公司表示，计划在9月7日前公布财报，如果政府接受其延期公布请求的话。

此前由于一相针对其过往会计操作的独立调查，东芝将财报的公布时间推迟了约三个月。该项调查发现东芝在过去几年浮报营业利润约12亿美元。(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)

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