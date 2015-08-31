路透基点：台湾泰坤建设80亿台币项目融资贷款展开筹组--TRLPC

路透香港8月31日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾泰坤建设的80亿台币(2.46亿美元)4.5年期项目融资案，已由两家银行展开筹组。

台湾银行及合作金库银行为牵头行兼簿记行(MLAB)，合库并担任额度代理行。

这笔定期贷款包括A部分42亿台币，用于购买土地，B部分38亿台币，用于房地产项目。

A部分及B部分利率分别较一年期邮储利率加码175个基点及200个基点。

以三种层级邀请银行加入：

承贷15亿台币或以上者，前端费55个基点，获得牵头行头衔；

承贷10-14.9亿台币，费用35个基点；

货5-9.99亿台币，费用15个基点。以较低层级加入的银行，将获得参贷行头衔。

消息人士称，贷款偿还时间表将视项目销售进度而定。

担保品为土地及建案物件，泰坤董事长为担保人。