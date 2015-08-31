中国财政：预算收入达到全年预算目标的难度较大，收支矛盾较突出--财长

路透北京8月31日 - 中国财政部部长楼继伟在汇报今年以来预算执行情况时表示，预算执行中，中央和地方一般公共预算收入达到全年预算目标的难度较大，收支矛盾较为突出。

财政部网站刊登楼继伟在全国人大常委会会议上的讲话稿称，当前中国经济运行呈现出缓中趋稳、稳中向好的势头，但稳中向好的基础还不稳固。将实施更有力度的财政政策，适时将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入营改增试点。

他指出，加大力度推进重大项目建设。按照开工建设一批、投产达标一批、储备报批一批的要求，推动重大水利工程、铁路建设、棚户区改造等重点项目加快实施。

提前下达2016年重大项目建设投资计划，争取在2015年有形象进度。进一步加大降税清费力度。落实完善企业研发费用加计扣除等普惠性政策，适时将企业转增股本和股权奖励分期缴纳个人所得税试点政策推广至全国。

同时深入推进财税体制改革，制订出台全面推进预算公开工作意见、中央国有资本经营预算管理办法及配套政策。继续推进中期财政规划管理、盘活财政存量资金等工作。逐步扩大政府购买服务范围和规模。

加快税制改革。适时将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入营改增试点。推进消费税改革。研究全面实施资源税费改革方案。研究个人所得税改革方案。

积极推进财政体制改革。研究提出理顺中央与地方事权和支出责任划分的指导意见。此外，开展国有资本运营公司和投资公司试点，积极支持投融资、农业、养老、教育、科技、金融等重点领域改革。 进一步规范地方政府债务管理。积极推动地方政府债券发行。加强对地方财政部门的指导，进一步完善地方债发行机制。推动相关各方积极参与地方债公开发行与定向承销，做好已下达债券发行工作。

支持地方政府融资平台公司转型改造。根据融资平台公司项目或业务的性质，政府给予必要的支持，推动市场化转型改制，剥离政府融资职能，不得再新增政府债务。妥善解决融资平台公司在建项目后续融资问题，规范增量融资行为。

依法规范地方政府举债。尽快按程序向地方下达债务限额。加快制订风险评估和预警、存量债务纳入预算管理等相关制度，建立对违法违规融资和违规使用政府债务资金的惩罚机制。

根据财政部年初确定的目标，今年一般公共预算收入增长7.3%，公共预算支出增长10.6%，赤字1.62万亿元人民币，比2014年增加2,700亿元。

今年1-7月份，全国一般公共预算收入比上年同期增长7.5%，同口径增长5.4%。全国一般公共预算支出比上年同期增长13.4%，完成预算的52.5%。（完）

欲浏览更多细节请点选财政部官网(www.mof.gov.cn/) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)