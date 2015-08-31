中国新债：内蒙古下周二将发行共536亿元地方债，其中一般债424亿元

路透上海8月31日 - 中国内蒙古财政厅周一公告，将于下周二(9月8日)招标发行总额536.1507亿元人民币的地方债，其中一般债券424亿元，专项债券112.1507亿元。

一般债券为该自治区今年第二批一般债，全部为置换债券。期限包括三年、五年、七年和10年。除三年计划发行规模为42.4亿元外，另外三期均为127.2亿元。

专项债为今年首批，其中98.1507亿元为置换，14亿元为新增。期限与一般债券相同，计划发行规模分别为11.6507亿元、44.7亿元、22.3亿元和33.5亿元。

上述一般债券的具体招标时间为9月8日上午9:00-9:40，专项债为10:00-10:40。两类债券均9月9日起开始发行并计息，9月11日发行结束。中债资信评估对上述债券的信用评级均为AAA。

是次内蒙古一般债券和专项债券的标位限定相同，均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，利率多按五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，中标利率开始出现较下限加点势头，幅度多在10-15bp左右，但个别地区甚至出现利率较下限大幅上行且未招满现象。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)