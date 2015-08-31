中国社会：天津港爆炸事故遇难人数升至158人，失联15人

路透北京8月31日 - 新华社新华视点微博周一称，中国天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故，截至８月３１日下午３时，共发现遇难者人数１５８人，已确认身份１５８人。

其中，公安消防人员２３人，天津港消防人员７１人，民警１１人，其他人员５３人。 目前，尚有失联人员１５人，其中包括公安消防人员１人，天津港消防人员９人，其他人员５人。

新华社上周四报导，天津港“8·12”特别重大火灾爆炸事故发生后，检察机关已经以涉嫌玩忽职守罪等对天津市交通委主任等逾10名官员立案侦查并采取刑事强制措施，公安机关对瑞海公司及相关人员12人以涉嫌重大责任事故罪等刑事拘留。