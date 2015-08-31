路透基点：香港兴业国际将联贷金额提高至80亿港元--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月31日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士指出，地产公司香港兴业国际集团有限公司已将一项双档贷款金额由48亿港元提高至80亿港元(10.3亿美元)。
此案已吸引14家银行加入一般银团。预料9月中左右完成签约。
在担任牵头行兼簿记行、承销商的银行之中，中国银行(香港)承贷20.5亿港元，恒生银行、三菱东京日联银行和渣打银行分别承贷9.5亿、5亿及3.5亿港元。
这笔融资等额分成A和B两部分，分别为循环信用额度和定期贷款，给出的最高综合收益为146个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码135个基点。
贷款所得将用于2012年9月签署的50亿港元三年期贷款的再融资，剩余部分将用于运营资本用途。
2012年9月的贷款案支付的最高综合收益为225个基点，利率较Hibor加码200个基点。
香港兴业主营是地产开发，其他业务包括运输，医疗保健服务和酒店管理和制造。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”