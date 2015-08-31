俄股业绩：俄油第二季净利润下降22%，因当季油价接近腰斩

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透莫斯科8月31日 - 俄罗斯最大石油生产商俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油) 公布，第二季净利润下降22%至1,340亿卢布(20亿美元)，因当季油价接近腰斩。
接受路透调查的分析师此前预期，该公司第二季净利润1,012亿卢布。
俄油为全球最大的上市石油生产商，称第二季油气日产量较上年同期下滑1%至515万桶油当量。
该公司4-6月当季营收1.31万亿(兆)卢布，较上年同期下降9%，而未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)较上年同期增加2%至3,110亿卢布。BP 持有该公司近20%股份。
1002GMT，俄油股价下跌0.65%，而俄罗斯指标股指 上涨0.3%。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”