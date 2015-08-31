俄股业绩：俄油第二季净利润下降22%，因当季油价接近腰斩

路透莫斯科8月31日 - 俄罗斯最大石油生产商俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油) 公布，第二季净利润下降22%至1,340亿卢布(20亿美元)，因当季油价接近腰斩。

接受路透调查的分析师此前预期，该公司第二季净利润1,012亿卢布。

俄油为全球最大的上市石油生产商，称第二季油气日产量较上年同期下滑1%至515万桶油当量。

该公司4-6月当季营收1.31万亿(兆)卢布，较上年同期下降9%，而未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)较上年同期增加2%至3,110亿卢布。BP 持有该公司近20%股份。