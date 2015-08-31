香港个股：融创中国拟发行第二批五年期10亿元人民币境内债券

路透香港8月31日 - 中国房地产商--融创中国 周一称，将通过其全资附属公司发行第二期10亿元人民币的无担保境内债券，年期与第一期债券均为五年，询价利率区间为3.8-4.8%。

融创本月中通过其全资附属公司天津融创置地有限公司作为债券发行人，完成发行第一期50亿元的境内债券，其中25亿元第一类债券附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率定为4.5%；其余25亿元第二类债券的票面利率为5.7%。公司原订首批发行规模为30亿元，但其后根据簿记建档结果，将发行规模增至50亿元。

第二期10亿元债券附第三年末发行人有权上调票面利率和投资者有权回售债券。完成此次发行后，天津融创置地获中国证监会此前核准的60亿元发债额度用罄。

申万宏源证券承销保荐有限公司将为第二期债券的牵头主承销商，中信建设证券股份有限公司为联席主承销商。该债券获联合信用评级授予＂AA+＂评级。融创中国表示，拟将发债所得用于偿还贷款及补充营运资金。（完）

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