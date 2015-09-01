重温稿-台湾货币市场：短率因市场钱多持稳，附买回利率降太快客户转入定存

* 央行委托银行收受隔拆利率持稳 * 市场资金充沛，大型银行几无拆入需求 * 短票利率持平于0.47% * 债券RP利率降太快，有客户转往银行定存 记者 罗两莎 路透台北8月31日 - 台湾银行间短率周一仍持稳。银行资金调度人员指出，今天市场资 金充裕，拆款需求不及上周五热络，多家大型银行几乎都不缺钱，到期大都未续借。 他们表示，今天虽是月底，但上周五已提前反应月底效应，仅小型银行有拆借需求，利 率方面，隔拆率持稳在0.32%，跨月则介于0.33-0.34%间。 〞今天大家好像都有进钱，感觉上市场上钱很多。〞一位大型公股资金调度人员说。 另一中型民营银行资调人员亦称，因近日将有大型上市公司发放现金股利，逾百亿台币 存入；因此，今天手上资金很多，拆入需求锐减，到期大都未续借。 台湾央行上周二调降委托银行收受隔拆利率5个基点至0.32%，迄今均维持在该水准。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.323% 0.324% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.370% 0.280-0.380% --一周拆款利率区间 0.320-0.450% 0.320-0.440% --两周拆款利率区间 0.400-0.430% 0.400-0.430% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员表示，今天市场资金充裕，利率维持在原水准，后续则视央行 动作而定。 〞今天西线无战事，利率没有高低起伏，跟上礼拜五一样。〞一位大型票券公司交易员 说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.47%，上日亦在0.47%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 474，前日在0.471%；上日成交量167.05亿台币，前日161.9亿台币。 台湾央行周一共发行2,126.5亿台币定存单，较今日存单到期金额2,127.50亿，发行余 额减1亿。 本周到期台湾央行存单金额为6,893.7亿台币；本周余日到期金额分别为：周二1,090.5 0亿；周三2,131亿；周四2,131亿及周五288亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为371亿台币，累积超额准备为6,911亿台币、 加计前期1%的超额准备7,930亿台币。 **RP利率大致持平** 债市附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，因央行未再调降短率，利率维持原水准 ；但因上周利率一口气调降太多，让部分客户无法接受而把钱移往银行存定存。 〞最近利率下太多、太快，有些客户不能承受，跑去存银行定存了。〞 一位大型证券 商交易员说。 他表示，随央行上周二调降短率至0.32%，附买回(RP)利率跟着大幅下调，已让部分客 户无法承受，再加上市场预期央行九月底可能会降息，届时银行牌告利率将下调，有些客户 因而先把钱存入银行定存。 另一证券商交易员亦指出，今天市场资金较原预期多，但因害怕客户跑掉，不敢调降利 率。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.46-0.50%，上日区间在0.46-0.49%； 10天期以上公司债RP主要成交在0.58-0.59%，与上日区间一致。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率维持在0.42%，大区间在0.4 2-0.44%，上日区间同为0.42-0.44%。 公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.45-0.48%，上日区间 为0.46%-0.48%；这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差 异。(完) (审校 林高丽)