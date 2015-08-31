国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水连续三天缩窄，至逾三周高位

路透新加坡8月31日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周一连续第三天缩 窄，并触及逾三周高点，因交易员认为库存下降表明供应减少。 路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价贴水缩窄0.92美元 ，至每吨负5美元。 这是逾一个月最大单日涨幅，上次是在7月27日创下每吨跳增1.06美 元的记录。 但尽管商业燃料油库存每周下降7%，但船运消息人士表示，一些公司 仍考虑租船储油。 路透数据显示，380-cst船货远期升水幅度周一缩窄0.5美元至每吨负 4.75美元，使得储油不那么划算。 台塑石化 标售15,000吨裂解燃料油，日起为9月12-14日， 但尚未成交，或许是由于报价没有吸引力。 目前还不清楚该炼油商是否会重新招标。 此外，印度巴拉特石油向嘉能可出售约3.5万吨燃料油，价格未公布 。该船货将在9月16-18日从孟买装运。 现货方面，贡渥(Gunvor)以每吨245.5美元的价格向摩科瑞(Mercuria )出售2万吨180-cst船货，日期为9月26-30日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 王洋)