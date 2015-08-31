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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 19:20 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水连续三天缩窄，至逾三周高位

路透新加坡8月31日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周一连续第三天缩
窄，并触及逾三周高点，因交易员认为库存下降表明供应减少。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价贴水缩窄0.92美元
，至每吨负5美元。
    
    这是逾一个月最大单日涨幅，上次是在7月27日创下每吨跳增1.06美
元的记录。
    
    但尽管商业燃料油库存每周下降7%，但船运消息人士表示，一些公司
仍考虑租船储油。
    
    路透数据显示，380-cst船货远期升水幅度周一缩窄0.5美元至每吨负
4.75美元，使得储油不那么划算。
    
    台塑石化 标售15,000吨裂解燃料油，日起为9月12-14日，
但尚未成交，或许是由于报价没有吸引力。
    
    目前还不清楚该炼油商是否会重新招标。
    
    此外，印度巴拉特石油向嘉能可出售约3.5万吨燃料油，价格未公布
。该船货将在9月16-18日从孟买装运。
    
    现货方面，贡渥(Gunvor)以每吨245.5美元的价格向摩科瑞(Mercuria
)出售2万吨180-cst船货，日期为9月26-30日。(完)
      
      
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 (编译 李爽  审校 王洋)

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