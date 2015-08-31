版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 20:11 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差飙升，创下一周高位

路透新加坡8月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周一飙升20%，创下7月20
日以来最大单日涨幅，来到一周高位每吨65.60美元，交易员表示因自欧
洲至东方的供给减少，以及定期采购帮助缓解供给充足的压力。
    
    9月到岸亚洲的西方船货规模预计低于今年前八个月的均值近170万吨
。
    
    一位交易员说：“现货需求一直沉闷，买家上周买入了合同船货。我
们会看到有石脑油交付，但却是合同供应，而不是现货合约。”
    
    韩国的Lotte Chemical，丽川石脑油裂解中心(YNCC)和LG化学都采购
了六个月或12个月期的船货，但采购的数量未能确认。
    
    韩国第三大炼油商S-Oil削减其日产能66.0万桶的炼厂产能利用率，
因对一座原油蒸馏装置进行维护。
    
    交易员表示，这影响到了石脑油供给，促使Aramco Trading Co (ATC
)买入总计7万吨9月石脑油。
    
    但交易员表示，现在就断定石脑油的走势还为时尚早，而近期的供给
充足使得以成本加运费价(C&F)为基础的现货价格自6月来一直处在贴水区
间。
    
    埃及石油总公司(EGPC)分两次标售多达26.5万吨石脑油。
    
    汽油裂解价差下跌0.7%至每桶10.28美元，新加坡现货市场上没有现
货交易，为约一周以来首见。
    
    交易员表示，全球大部分地区夏季高峰季接近结束，令需求放缓，可
能伤及采购。
    
    新加坡现货市场上，维多以每吨432美元的价格向伊藤忠出售一批10
月上半月石脑油船货。(完)
      
        
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    

 (编译 王洋; 审校 李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐