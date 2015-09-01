更正-国际油市：亚洲石脑油裂解价差飙升，创下一周高位(8月31日)

(更正：第五段应为“日产能66.9万桶”，非“日产能66.0万桶”) 路透新加坡8月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周一飙升20%，创下7月20 日以来最大单日涨幅，来到一周高位每吨65.60美元，交易员表示因自欧 洲至东方的供给减少，以及定期采购帮助缓解供给充足的压力。 9月到岸亚洲的西方船货规模预计低于今年前八个月的均值近170万吨 。 一位交易员说：“现货需求一直沉闷，买家上周买入了合同船货。我 们会看到有石脑油交付，但却是合同供应，而不是现货合约。” 韩国的Lotte Chemical，丽川石脑油裂解中心(YNCC)和LG化学都采购 了六个月或12个月期的船货，但采购的数量未能确认。 韩国第三大炼油商S-Oil削减其日产能66.9万桶的炼厂产能利用率， 因对一座原油蒸馏装置进行维护。 交易员表示，这影响到了石脑油供给，促使Aramco Trading Co (ATC )买入总计7万吨9月石脑油。 但交易员表示，现在就断定石脑油的走势还为时尚早，而近期的供给 充足使得以成本加运费价(C&F)为基础的现货价格自6月来一直处在贴水区 间。 埃及石油总公司(EGPC)分两次标售多达26.5万吨石脑油。 汽油裂解价差下跌0.7%至每桶10.28美元，新加坡现货市场上没有现 货交易，为约一周以来首见。 交易员表示，全球大部分地区夏季高峰季接近结束，令需求放缓，可 能伤及采购。 新加坡现货市场上，维多以每吨432美元的价格向伊藤忠出售一批10 月上半月石脑油船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李爽)