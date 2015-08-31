国际油市：柴油裂解价差下跌，因供给充足

路透新加坡8月31日 - 亚洲柴油裂解价差周一下跌至每桶11.62美元 ，因供给充足对市场构成压力。 数据显示，供给高企困扰新加坡、欧洲和美国。 在新加坡，8月26日当周中质馏分油库存接近四年高位1,354.4万桶。 阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存处在纪录高位338万吨 。 美国的卖家处境也不好，能源资料协会(EIA)数据显示，8月21日止当 周中质馏分油库存增加140万桶，预估为增加100万桶。 中国经济前景暗淡也加重了卖家的悲观情绪，因中国国内柴油需求低 迷，可能会导致中国炼厂加大出口。 埃及石油总公司(EGPC)标购2.25-2.75万吨9月13-15日到岸苏伊士的 航煤。 交易员表示EGPC时不时会进口航煤，虽然时间不固定。不过数量太小 ，无法提振市场。 中航油在求购最多90万桶10月船期的航煤，但结果未知。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李爽)