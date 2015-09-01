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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 11:32 BJT

更正-国际油市：柴油裂解价差下跌，因供给充足(8月31日)

(更正：第三段应为“1,354.3万桶”，非“1,354.4万桶”)
    路透新加坡8月31日 - 亚洲柴油裂解价差周一下跌至每桶11.62美元
，因供给充足对市场构成压力。
    
    数据显示，供给高企困扰新加坡、欧洲和美国。
    
    在新加坡，8月26日当周中质馏分油库存接近四年高位1,354.3万桶。
    
    阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存处在纪录高位338万吨
。
    
    美国的卖家处境也不好，能源资料协会(EIA)数据显示，8月21日止当
周中质馏分油库存增加140万桶，预估为增加100万桶。
    
    中国经济前景暗淡也加重了卖家的悲观情绪，因中国国内柴油需求低
迷，可能会导致中国炼厂加大出口。
    
    埃及石油总公司(EGPC)标购2.25-2.75万吨9月13-15日到岸苏伊士的
航煤。
    
    交易员表示EGPC时不时会进口航煤，虽然时间不固定。不过数量太小
，无法提振市场。
    
    中航油在求购最多90万桶10月船期的航煤，但结果未知。(完)
      
       
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 王洋; 审校 李爽)

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