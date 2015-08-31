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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 22:11 BJT

亚洲橡胶：8月31日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚
盘收市价：

    合约      　      日盘       成交量    晚盘       成交量

    * 9月             165.0        17      163.3          2
    * 10月            167.2        27      166.6         15
    * 11月            169.4        76      167.7         95
    * 12月            171.5       268      170.7         81
    * 1月             173.1      3712      172.3        456
    * 2月             174.6      8818      173.6       1220

    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

   TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
    
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    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
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    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王洋; 审校)

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