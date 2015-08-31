芝加哥期市：CBOT玉米期货收盘持平，收割将近给市场带来压力

路透芝加哥8月31日 - 芝加哥交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周一收盘基本持平，交易员称，美国收割即将开始带来的压力被美元疲弱和油价大幅上涨所抵消。

交投最活跃的12月玉米期货 收盘小涨1/4美分，至每蒲式耳3.75-1/4美元，稍早触及一周低位每蒲式耳3.70-1/2美元。玉米期价连续第三个交易日收盘基本持平。

玉米期货8月下跌1.5%，7月跌幅近10%。

预计9月中西部玉米种植带将开始收割，而该地区东部的干旱天气有助于加速成熟玉米作物的干燥。

在周一晚些时候公布的报告中，美国农业部将把作物生长优良率下调1个百分点，符合路透调查的分析师预计。

农业部早前称，截至8月27日当周出口检验100万吨玉米，高于分析师预期，为五周以来最高水平。

9月玉米合约 升1/2美分，报3.63-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为8,399口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>