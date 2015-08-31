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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月31日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 66.12 -3.95 -5.64 3092685

京东 25.88 -0.89 -3.32 10409919

新浪 38.75 +0.01 +0.03 1303978

搜狐 47.33 -0.35 -0.73 247565

网易 111.18 -6.73 -5.71 636408

百度 147.25 -4.88 -3.21 3369671

台湾

台湾积体电路 19.88 -0.12 -0.60 2544317

联电 1.63 -0.10 -5.78 343236

日月光 4.92 +0.01 +0.20 430194

硅品精密 6.17 +0.18 +3.01 1076134

和信超媒体 0.52 +0.00 +0.00 117729

友达 3.13 +0.08 +2.62 990768

中华电信 30.43 +0.53 +1.77 145490

台湾国际航电 37.61 -0.38 -1.00 1066705

香港

中国移动 59.82 +0.08 +0.13 296000

中国联通 13.09 -0.33 -2.46 166112

中国电信 52.10 -0.78 -1.48 20853

中芯国际 4.30 -0.05 -1.15 11442

电讯盈科 5.17 -0.19 -3.54 373

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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