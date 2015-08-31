《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月31日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 66.12 -3.95 -5.64 3092685
京东 25.88 -0.89 -3.32 10409919
新浪 38.75 +0.01 +0.03 1303978
搜狐 47.33 -0.35 -0.73 247565
网易 111.18 -6.73 -5.71 636408
百度 147.25 -4.88 -3.21 3369671
台湾
台湾积体电路 19.88 -0.12 -0.60 2544317
联电 1.63 -0.10 -5.78 343236
日月光 4.92 +0.01 +0.20 430194
硅品精密 6.17 +0.18 +3.01 1076134
和信超媒体 0.52 +0.00 +0.00 117729
友达 3.13 +0.08 +2.62 990768
中华电信 30.43 +0.53 +1.77 145490
台湾国际航电 37.61 -0.38 -1.00 1066705
香港
中国移动 59.82 +0.08 +0.13 296000
中国联通 13.09 -0.33 -2.46 166112
中国电信 52.10 -0.78 -1.48 20853
中芯国际 4.30 -0.05 -1.15 11442
电讯盈科 5.17 -0.19 -3.54 373
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”