澳新经济指标预测--9月1日-9月8日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月31日当周 8月31日-9月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 8月 -- -- 9月1日(二) 0130 澳洲建筑许可 7月 +2.5% -8.2% 0130 澳洲经常帐(亿澳元) 第二季 赤字158 赤字107 0430 澳洲央行利率决定 9月 2.00% 2.00% 9月2日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.4% +0.9% (较上年同期) +2.2% +2.3% GDP最终消费 -- +0.5% GDP资本支出 -- -1.2% 9月2日-9月3日 2330 澳洲AIG服务业指数 8月 -- -- 9月3日(四) 0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 +0.4% +0.7% 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 7月 逆差31 逆差29.33 商品/服务进口 -- +4% 商品/服务出口 -- +3% 9月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 8月 -- -- 9月7日(一) 2245 新西兰制造业销售 第二季 -- -0.3% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 8月 -- +2.2% 网路招聘广告 -- -0.5% 9月8日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 8月 -- 正6.0 企业信心指数 -- 正4 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”