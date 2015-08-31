金砖国家：8月31日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月31日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报818.73点，下跌0.19%。
中国股市：沪综指缩量收跌，短线大涨后出现获利回吐
中国汇市：大行力推人民币收涨至逾两周新高，购汇需求延后成交萎缩近半
香港股市：恒指变动不大，但月线大跌12%表现为近四年来最差
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,625.520点，下跌1.12%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.6260/71，上日收报3.5833/53。
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南非股市：几近持平，钢铁生产企业ArcelorMittal South Africa 股价触及13年低点，此前该公司宣布，计划关闭两家钢厂并评估其最大钢厂的业务情况。指标Top-40指数 收报44,350.11点，下跌0.08%；大盘综合指数 收报49,972.33点，上涨0.01%。
南非汇市：兰特兑美元上涨，关注本周中美经济数据
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印度股市：收低将近0.5%，因担心雨季气候不理想以及卢比疲弱，削弱了对于今日稍后即将公布的GDP的乐观信心。BSE指数 收报26,283.09点，下跌0.41%；NSE指数 收报7,971.30点，下跌0.38%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.48/66.49。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报833.6点，上涨0.44%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报445.74点，下跌1.17%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报64.249，升值1.76%；卢布兑欧元 报72.149,升值1.48%。(完)
(编译 郑茵 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”