美国与加拿大经济指标预测--9月1日-9月8日****

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及六个月高位，因出口和乙醇生产需求强劲
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月31日当周
9月1日(二)
1230 加拿大GDP(较前季) 第二季 -- -0.1%
GDP环比年率 第二季 -1.0% -0.6%
GDP(较前月) 6月 -0.2% -0.2%
1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 8月 -- 50.8
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 52.9
1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +0.6% +0.1%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 52.6 52.7
投入物价分项指数 42.5 44.0
就业分项指数 55.0 52.7
新订单分项指数 -- 56.5
-- 美国汽车销售年率(万辆) 8月 1,730 1,755
9月2日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 412.7
再融资指数 -- 1,629.3
1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 8月 20.1 18.5
1230 美国劳工成本 第二季修正值 -1.0% +0.5%
非农生产率环比年率 +2.8% +1.3%
1345 美国ISM纽约企业活动指数 8月 -- --
1400 美国工厂订单(较前月) 7月 +0.9% +1.8%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.5%
耐久财订单(较前月) 7月修正值 -- +3.4%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.6%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.6%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.7%
9月3日(四)
1130 美国Challenger企业裁员人数(万人) 8月 -- 10.569
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差424 逆差438
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 逆差13 逆差4.8
出口(亿加元) -- 446.1
进口(亿加元) -- 450.9
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月29日当周 27.5 27.1
四周均值(万人) -- 272.5
续请失业金人数(万人) 8月22日当周 225 226.9
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 55.0
服务业PMI -- 55.2
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 58.1 60.3
企业活动指数 61.0 64.9
就业指数 -- 59.6
新订单指数 -- 63.8
投入物价指数 -- 53.7
9月4日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增22.0 增21.5
民间就业岗位(万个) 增21.5 增21.0
制造业就业岗位(万个) 增0.5 增1.5
政府部门就业岗位(万个) -- 增0.5
失业率 5.2% 5.3%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.2%
每周平均工时 34.5 34.6
劳动力就业参与率 -- 62.6%
1230 加拿大就业人口变动(万人) 8月 减少0.45 增加0.66
失业率 6.8% 6.8%
全职就业人数(万人) -- 减少1.73
兼职就业人数(万人) -- 增加2.39
就业参与率 -- 65.7%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 50.0
经季节调整的PMI 52.0 52.9
9月7日当周
9月7日(一)
暂无重要数据公布。
9月8日(二)
1000 美国NFIB商业乐观指数 8月 -- 95.40
1400 美国就业趋势指数 9月 -- 127.9
1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加180 增加207.4(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 孙国玉；审校 白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。