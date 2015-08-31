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市场报道 | 2015年 9月 1日 星期二 07:33 BJT

****欧洲经济指标预测--9月1日-9月8日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值   
   
    8月31日当周
    
    9月1日(二)
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                8月         49.7      48.7
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  8月         54.8      55.3
    0750 法国Markit制造业PMI                          8月         48.6      48.6
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                      8月         53.2      53.2
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)             8月      减少0.2   增加0.9
             未经季节调整失业人数(万人)                          280.0     277.3
             经季节调整失业率                                     6.4%      6.4%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      279.9
    0800 意大利失业率                                 7月        12.6%     12.7%
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    8月终值         52.4      52.4
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                       7月     增加12.0  增加12.20  
    0830 英国抵押贷款发放金额(亿英镑)                 7月     增加28.0  增加26.15
             抵押贷款批准件数(千件)                               68.0    66.582
             M4货供额(较前月)                                      --      -0.5%
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                     8月         52.0      51.9
    0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)       第二季终值        +0.2%     +0.2%
                                (较上年同期)                     +0.5%     +0.5%
    0900 欧元区失业率                                 7月        11.1%     11.1%
    
    9月1日-9月8日
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                  8月          --      -0.6%
                        (较上年同期)      截至8月的三个月          --      +7.9%
    
    
    9月2日(三)
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                     8月         57.5      57.1
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)            7月        -0.1%     -0.1%
                                  (较上年同期)                   -2.1%     -2.2%
    
    9月3日(四)
    0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率    第二季         --      10.3%
    0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   8月        53.0      52.0 
    0750 法国Markit服务业PMI                           8月        51.8      51.8
                   综合PMI                                         --       51.3
    0755 德国Markit服务业PMI                       8月终值        53.6      53.6
                   综合PMI                                        54.0      54.0
    0800 欧元区Markit服务业PMI                     8月终值        54.3      54.3
                     综合PMI                                      54.1      54.1
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                      8月        57.6      57.4 
    0900 欧元区零售销售(较前月)                        7月       +0.6%     -0.6%
                   (较上年同期)                                  +2.1%     +1.2%
    1145 欧洲央行利率决定(再融资利率)                  9月         --      0.05%
                         (存款利率)                                --    负0.20% 
    
    9月4日(五)
    0600 德国工业订单(较前月)                          7月       -0.6%     +2.0%
    0645 法国消费者信心指数                            8月          94        93
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               8月       -0.2%     -0.6%
                                (较上年同期)                     -1.4%     -1.3%  
    0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季)      第二季修正值       +0.3%     +0.3%
                            (较上年同期)                         +1.2%     +1.2% 
    
    9月7日当周
    
    9月7日(一)
    0600 德国工业生产(较前月)                          7月         --      -1.4%
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                    9月         --     正18.4
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期)   8月         --      +1.2% 
    
    9月8日(二)
    0545 瑞士失业率(未经季节调整)                      8月         --      3.1%
                     (经季节调整)                                  --      3.3%
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                    7月         --     -1.0%
                       进口(较前月)                                --     -0.5%
                       贸易收支(亿欧元)                            --    顺差220
    0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                  7月         --    赤字585
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                7月         --     逆差27
                       进口(亿欧元)                                --     422.73
                       出口(亿欧元)                                --     396.15(完)

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