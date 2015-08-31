欧洲经济指标预测--9月1日-9月8日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月31日当周 9月1日(二) 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 8月 49.7 48.7 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 8月 54.8 55.3 0750 法国Markit制造业PMI 8月 48.6 48.6 0755 德国Markit/BME制造业PMI 8月 53.2 53.2 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 8月 减少0.2 增加0.9 未经季节调整失业人数(万人) 280.0 277.3 经季节调整失业率 6.4% 6.4% 经季节调整失业人数(万人) -- 279.9 0800 意大利失业率 7月 12.6% 12.7% 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 52.4 52.4 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加12.0 增加12.20 0830 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 7月 增加28.0 增加26.15 抵押贷款批准件数(千件) 68.0 66.582 M4货供额(较前月) -- -0.5% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 8月 52.0 51.9 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.5% 0900 欧元区失业率 7月 11.1% 11.1% 9月1日-9月8日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- -0.6% (较上年同期) 截至8月的三个月 -- +7.9% 9月2日(三) 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 8月 57.5 57.1 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -2.1% -2.2% 9月3日(四) 0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 10.3% 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 8月 53.0 52.0 0750 法国Markit服务业PMI 8月 51.8 51.8 综合PMI -- 51.3 0755 德国Markit服务业PMI 8月终值 53.6 53.6 综合PMI 54.0 54.0 0800 欧元区Markit服务业PMI 8月终值 54.3 54.3 综合PMI 54.1 54.1 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 57.6 57.4 0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 +0.6% -0.6% (较上年同期) +2.1% +1.2% 1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 9月 -- 0.05% (存款利率) -- 负0.20% 9月4日(五) 0600 德国工业订单(较前月) 7月 -0.6% +2.0% 0645 法国消费者信心指数 8月 94 93 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -0.2% -0.6% (较上年同期) -1.4% -1.3% 0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.2% +1.2% 9月7日当周 9月7日(一) 0600 德国工业生产(较前月) 7月 -- -1.4% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 -- 正18.4 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 8月 -- +1.2% 9月8日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 8月 -- 3.1% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 7月 -- -1.0% 进口(较前月) -- -0.5% 贸易收支(亿欧元) -- 顺差220 0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 7月 -- 赤字585 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 7月 -- 逆差27 进口(亿欧元) -- 422.73 出口(亿欧元) -- 396.15(完)