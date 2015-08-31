国际油市：EIA最新数据显示，美国2015年原油产量低于最初预估

“就基本面而言，这些数据显然具有建设性，”Stuart说。

数据公布后，美国原油价格 逆转早盘跌势，周一结算价升3.98美元或8.8%至49.20美元，三日涨幅高达27.5%，为1990年8月以来最大。按美元计，其三日价格涨幅为2011年2月来最大。

在石油交易员开始寻觅今年美国页岩油产出是否有放缓迹象之际，EIA这项数据成为热烈讨论的主题。一些分析师认为，该机构严重低估了产出速度。若页岩油产出放缓，可以抑制油价深跌之势。