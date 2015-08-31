国际油市：EIA最新数据显示，美国2015年原油产量低于最初预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
“就基本面而言，这些数据显然具有建设性，”Stuart说。
数据公布后，美国原油价格 逆转早盘跌势，周一结算价升3.98美元或8.8%至49.20美元，三日涨幅高达27.5%，为1990年8月以来最大。按美元计，其三日价格涨幅为2011年2月来最大。
在石油交易员开始寻觅今年美国页岩油产出是否有放缓迹象之际，EIA这项数据成为热烈讨论的主题。一些分析师认为，该机构严重低估了产出速度。若页岩油产出放缓，可以抑制油价深跌之势。
迄今为止，一些分析师对页岩油行业所展现的韧性感到惊讶。尽管油价跌至逾六年低点，但能源企业纷纷配置低价高效的钻探技术，帮助保持产出。(完) (编译 汪红英/许娜/李爽 审校 徐文焰/郑茵/张荻)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。