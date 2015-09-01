基金观点：美国基金经理人希望中国当局减少市场干预

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
OppenheimerFunds的首席投资官Krishna Memani称，决策者采取干预措施让全世界投资者大为恐慌，因为这样做暗示情况远比实际更差。
基金经理的看法显示出中国官员所要面对的平衡协调问题，中国官员一方面力图恢复国内投资者信心，另一方面还在开放经济。据耶鲁大学管理学院金融学教授陈志武估算，截至7月底，在总规模约为7.8万亿美元的中国股市中，外资持有比例仅为1%左右。
一些分析师的言论听上去对中国的政策更加宽容，包括贝莱德(Blackrock) 高级投资策略师Gerardo Rodriguez。
“当下采取的所有行动最终都会带来一个自由浮动的市场，”Rodriguez说。
对中国的怀疑情绪似乎也没有导致资金外流。
但基金经理总的来说都希望政府采取更加市场化的做法。
“政府对股市进行干预有损其公信力，”T. Rowe Price Group 的投资组合专家Chuck Knudsen称，“至少我们是这么认为的。”(完) (编译 郑茵/孙国玉；审校龚芳/徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”