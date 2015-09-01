中俄能源：俄气将与CNPC签署天然气供应谅解备忘录--克里姆林

路透莫斯科8月31日 - 克里姆林宫一位幕僚周一表示，俄罗斯总统普京本周访问北京期间，俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom) 将与中国石油天然气集团公司(CNPC)签署一份输送天然气至中国的谅解备忘录(MOU)。

欧洲因俄罗斯在乌克兰危机中扮演的角色，而对俄实施制裁。俄罗斯试图提高对亚洲的能源销售，以抵销在欧洲面临政治冷冻造成的影响。

普京本周将出席在北京举行的中国抗战胜利70周年阅兵式。

克里姆林宫幕僚Yuri Ushakov还对记者表示，现阶段不太可能在北京就从西伯利亚气田输气至中国达成任何协议。他指出还在对这个议题进行“密集谈判”。

俄气去年同意从2019年起，每年自东西伯利亚供应380亿立方米天然气，供应量与其目前输送至最主要客户德国的相同。但这项供应计划可能延后两年。 (完)